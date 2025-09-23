De tal palo… padre de Elon Musk es acusado de abuso sexual infantil

Padre de Elon Musk acusado de abuso sexual infantil Especial

Una investigación del New York Times publicada este 23 de septiembre de 2025 recoge acusaciones de abuso sexual contra Errol Musk, padre del empresario Elon Musk. Según el reportaje, cinco hijos e hijastros del hombre, de 79 años, afirman haber sido víctimas de tocamientos y otros abusos que se remontan a 1993.

El reportaje se apoya en entrevistas con miembros de la familia, correspondencia personal, expedientes judiciales y reportes de trabajadores sociales, y detalla que las primeras denuncias surgieron cuando una hijastra tenía cuatro años. La misma mujer —que hoy es adulta— afirma además que, años después, encontró a Errol en situaciones que describió como inapropiadas.

Fuentes citadas por el Times y recogidas por otros medios señalan que entre 1993 y años posteriores se abrieron al menos tres investigaciones policiales relacionadas con estas denuncias; dos de ellas habrían cerrado sin cargos y el estado de la tercera no queda claro en la documentación pública citada por la investigación. Hasta ahora no se han reportado condenas penales derivadas de estas alegaciones.

— La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 23, 2025

Errol Musk ha rechazado rotundamente las acusaciones. En declaraciones al medio que publicó la investigación, las calificó de “nonsense” y “false”, y sugirió que ciertos miembros de la familia habrían fabricado los relatos con intención de extorsionar a Elon Musk. Además, en comunicados públicos, ha negado que existan pruebas que sostengan las afirmaciones.

La investigación también explora la compleja y tensa relación entre Elon Musk y su padre: biografías y reportes previos citan episodios de distanciamiento y desavenencias familiares que, según allegados, han marcado las decisiones y apoyos económicos que Elon habría brindado a algunos familiares en años recientes. Fuentes consultadas recuerdan declaraciones públicas anteriores en las que Elon calificó la relación con su padre como profundamente dañina.