Rector de UNAM fija su postura tras asesinato de estudiante en CCH Sur

UNAM

Luego de que este lunes un estudiante perdiera la vida y un trabajador resultara herido, ambos dentro de las instalaciones del Plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades, al ser atacados por un alumno que ya se encuentra a disposición de las autoridades competentes, el rector de la Universidad Nacional, Leonardo Lomelí Vanegas, explicó que hechos como este no tienen precedente alguno en la máxima casa de estudios.

En su mensaje, como primer punto, el académico expresó su consternación y manifestó su solidaridad con la familia del estudiante asesinado, así como con toda la comunidad del CCH sur y de la UNAM en general “porque esto nos duele a todos”, también se dijo atento a la evolución de la situación del trabajador agredido y confió en que tendrá una rápida recuperación y pronto restablecimiento.

El rector aseveró ante la comunidad universitaria que, desde la administración central de la Universidad, la rectoría permanecerá vigilante al avance de las investigaciones que realiza la autoridad civil competente y afirmó que colaborará en todo momento con ella en aras de la obtención de justicia para las víctimas.

¿Qué acciones tomará la UNAM ante el asesinato de un estudiante en CCH Sur?

Asimismo, Lomelí Vanegas aseguró que ha instruido a la Secretaría General para convocar a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, con la finalidad de que sesione de inmediato y se aboque a la revisión de los protocolos de seguridad del plantel en cuestión; “Estoy convencido que es necesario redoblar esfuerzos para hacer de nuestros planteles educativos y de todas nuestras instalaciones, espacios seguros y libres de violencia”, agregó.

Llamó a toda la comunidad de la Universidad a coordinarse con los distintos ámbitos de gobierno desde la autonomía y a participar de las investigaciones:

“A las y los jóvenes, los exhorto a no dejarse vencer por ningún tipo de adversidad y a recurrir a sus docentes, tutoras y tutores cuando sientan ansiedad o tengan algún problema que no sepan cómo resolver o enfrentar”, añadió. Recordó que la Universidad ha puesto a disposición de su comunidad programas de orientación,acompañamiento psicológico y apoyo con perspectiva de género, por lo que invitó a las y los estudiantes, personal académico y administrativo a hacer uso de ellos, al tiempo que convocó a los padres y madres del alumnado a involucrarse en el quehacer universitario y a informarse sobre las estrategias de la Universidad en ese sentido.

Lomelí instó a las familias de los estudiantes a estimular a sus hijas e hijos a utilizar los programas de la UNAM cuyo móvil y objetivo es su formación integral, todo con miras a construir una comunidad empática y resiliente.

Señaló que la Universidad tomará cartas en el asunto y analizará lo ocurrido para establecer las condiciones de prevención adecuadas, se dijo convencido de que estas actitudes se pueden evitar, si se detectan a tiempo los problemas que las catalizan y si se actúa en consecuencia.

Tras pedir una vez más la colaboración de cada persona miembro de la comunidad universitaria, refrendó el compromiso de la institución de la cual hace de máxima de autoridad con la construcción de espacios seguros para la juventud, los académicos y los trabajadores; “Como rector condeno la violencia, pero también me hago cargo de la necesidad de redoblar los esfuerzos para prevenirla y erradicarla”, finalizó.