OTAN advierte a Rusia: “Defenderemos cada centímetro de nuestro territorio”

OTAN

El Consejo del Atlántico Norte, máximo órgano de decisión de la OTAN, lanzó una advertencia directa a Rusia: la Alianza se defenderá de cualquier amenaza y responderá en el momento y la forma que considere oportunos. El pronunciamiento se dio después de la incursión de tres cazas rusos MiG-31 en el espacio aéreo de Estonia.

En un comunicado conjunto, los embajadores aliados recordaron que el artículo 5 del Tratado de Washington sobre defensa colectiva en caso de ataque a un miembro es un compromiso “inquebrantable”.

“Rusia no debe tener ninguna duda: emplearemos todos los instrumentos militares y no militares necesarios para defendernos y disuadir cualquier amenaza, venga de donde venga”, subrayó el Consejo.

La OTAN calificó la violación del espacio aéreo estonio como parte de un patrón más amplio de comportamiento irresponsable de Rusia, que eleva el riesgo de errores de cálculo y pone vidas en peligro. Los aliados exigieron a Moscú detener estas acciones que consideran una escalada peligrosa.

La reunión de este martes se convocó a petición de Estonia bajo el artículo 4 del Tratado de Washington, que prevé consultas entre aliados cuando uno de ellos percibe amenazas a su seguridad. Fue la segunda vez en dos semanas que el Consejo del Atlántico Norte se reúne bajo este marco, después de la “violación a gran escala” del espacio aéreo polaco por drones rusos el pasado 10 de septiembre.

Los embajadores aliados fueron claros, no permitirán que Rusia los intimide. Además, reiteraron su apoyo inquebrantable a Ucrania, asegurando que su seguridad es vital para la de toda la Alianza. “Ucrania tiene derecho a defenderse de la brutal e injustificada guerra de agresión de Rusia, y nosotros seguiremos respaldándola”, concluyeron.