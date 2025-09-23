Trump respalda que la OTAN derribe cazas rusos que violen su espacio aéreo y cree que Ucrania puede ganar

Naciones Unidas Donald Trump, por fin sonriente, junto al ucraniano Volodimir Zelenski, tras reunirse en los márgenes de la Asamblea Nacional (PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT/EFE)

Un mes después de que Donald Trump extendiera la alfombra roja a Vladimir Putin y le aplaudiera en la cumbre de Alaska, para una fallida cumbre sobre el fin de la guerra en Ucrania en la que llegó a sugerir que Kiev cediera a Rusia los territorios anexionados por el invasor, el presidente de EU da un volantazo y dice ahora que Ucrania está en condiciones de ganar la guerra y anunció que autorizaría derribos de cazas rusos, si vuelven si vuelven a violar el espacio aéreo de la OTAN.

A la pregunta sobre si Estados Unidos respaldaría el derribo de cazas rusos, tras las recientes incursiones en Polonia, Rumanía, Estonia y Dinamarca, Trump respondió con un escueto “sí”.

El mandatario también fue cuestionado sobre si sigue confiando en Putin, ante lo que ofreció un nuevo plazo: “Se lo haré saber dentro de un mes”.

“Ucrania puede ganar la guerra”

Tras reunirse este martes con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, Trump escribió en su red social: “Ucrania podrá recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá! Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe”.

Según explicó, “tras conocer y comprender plenamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia, y tras observar los problemas económicos que le está causando (a las arcas rusas), con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular el apoyo (militar) de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable”.

Trump llegó a la conclusión de que Ucrania puede recuperar su territorio porque, según dijo, “Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana”, lo que hacer ver al Kremlin como “un tigre de papel”.

El mandatario predijo que tarde o temprano los habitantes de Moscú y de las otras grandes ciudades rusas descubrirán “la verdadera naturaleza de esta guerra”, incluida “la casi imposibilidad de conseguir gasolina a través de las largas filas que se formen”, porque Rusia gasta “la mayor parte de su dinero en combatir a Ucrania”.

La OTAN dejó claro este martes a Rusia que se defenderá de cualquier amenaza ante la “escalada” en la incursión de cazas y drones en el cielo europeo.

Además de las incursiones de cazas rusos, los aeropuertos de las capitales de Dinamarca y Noruega tuvieron que cerrar durante horas entre la noche del lunes y la madrugada del martes debido a la presencia de varios drones en su cercanía, en lo que la primera ministra danesa, Mette Fredriksen, calificó de “ataque grave” a la infraestructura del país nórdico, que achacó a Rusia.