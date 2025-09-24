Después de estar atracados 48 horas en una mina, 13 mineros son recados en Colombia; 10 siguen bajo tierra

Mina de carbón |imagen de archivo| (VALENTYN SEMENOV)

Un total de 13 mineros fueron rescatados con vida después de permanecer 48 horas atrapados en el socavón de la mina de oro La Reliquia, ubicada en el municipio de Segovia, en el departamento colombiano de Antioquia.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM), los trabajadores lograron ser evacuados tras quedar bajo tierra desde el lunes, cuando ocurrió el derrumbe en el acceso principal de la mina, a unos 80 metros de profundidad.

La mina es operada por la compañía canadiense Aris Mining, cuyos brigadistas, junto al equipo de Seguridad y Salvamento Minero de la ANM, han liderado la atención de la emergencia desde el primer momento.

Diez mineros aún esperan rescate

Aunque en un principio se habló de 25 trabajadores atrapados, la ANM confirmó que en realidad eran 23. De ellos, diez permanecen en el interior, pero según la sociedad Minera La Reliquia SAS, cuentan con alimentos, hidratación y aire comprimido, lo que les ha permitido mantenerse en buen estado de salud mientras avanzan las maniobras de rescate.