Irán no busca crear armas nucleares; asegura Pezeshkian

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, habla ante la Asamblea General de la ONU (EFE/Kena Betancur)

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian aseguró este miércoles ante la Asamblea General de la ONU que la República Islámica “no busca armas atómicas”, ante las nuevas sanciones del Consejo de Seguridad contra el país por su programa nuclear.

“Irán nunca ha buscado fabricar armas nucleares y nunca lo hará”, aseguró Pezeshkian.

Asimismo, acusó al Reino Unido, Francia y Alemania (E3) de actuar al “servicio” de Estados Unidos al iniciar el proceso de reinstauración automática de sanciones de Naciones Unidas contra el país persa al considerar que no cumple con sus compromisos adquiridos en el acuerdo nuclear de 2015.

Para el líder iraní, la acción del E3 es “ilegal” y llevada a cabo con “presiones, intimidación, imposiciones y abuso flagrante” tras no cumplir con su parte del acuerdo de 2015 y del que se salió Estados Unidos en 2018.

Naciones Unidas reimpondrá seis resoluciones en la madrugada del sábado contra la República Islámica -proceso puesto en marcha por Francia, Alemania y Reino Unido (E3) (si no se alcanza un acuerdo antes acerca del programa nuclear iraní). (Con información de EFE)