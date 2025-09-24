Tiroteo en instalaciones de ICE en Dallas: se reporta una persona muerta y varios heridos

Tiroteo en ICE de Dallas, Texas (X: @esprimeralinea)

Un tiroteo registrado la mañana de este miércoles en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas dejó varias personas heridas y al menos un muerto. El agresor, según reportes oficiales, se habría disparado.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, informó en sus redes sociales que hubo múltiples heridos y fallecidos, aunque aclaró que las cifras aún no son definitivas.

“Esta mañana hubo un tiroteo en el Centro de Detención de Dallas. El tirador murió por una herida de bala autoinfligida”, publicó.

Medios locales como ABC y Fox News señalaron que las autoridades les confirmaron al menos tres personas lesionadas. también se reportó que tres personas fueron baleadas, mientras que el atacante murió por un disparo que él mismo se provocó.

El director interino de ICE, Todd Lyons, confirmó el tiroteo en entrevista con CNN y explicó que todavía no se tiene claro si las víctimas son empleados, civiles que visitaban las instalaciones o detenidos. “Podrían ser empleados, civiles o personas privadas de la libertad, en este momento seguimos trabajando en ello”, dijo.

En la zona se desplegó una amplia movilización de vehículos de emergencia y patrullas sobre la carretera interestatal 35-E, donde las cámaras de tráfico mostraron los seis carriles completamente vacíos y con automóviles y camiones detenidos en la salida hacia la autopista.

La secretaria Noem recalcó que, aunque se desconocen los motivos del ataque, “las fuerzas del orden de ICE se enfrentan a una violencia sin precedentes” y pidió orar por las víctimas y sus familias.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, también lamentó el hecho y llamó a frenar los ataques contra ICE: “El ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular contra ICE, debe cesar. Rezo por todos los heridos y por sus familias”.

Posteriormente, autoridades de ICE confirmaron a Fox News que ningún oficial resultó herido durante el tiroteo.

Ambos gobiernos locales y federales mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar la identidad de las víctimas.