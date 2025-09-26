“Creo que tenemos un acuerdo de paz en Gaza”; asegura Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró este viernes que esta “muy cerca” un acuerdo entre Israel y Hamás para la liberación de los rehenes secuestrados por el grupo islamista en la Franja de Gaza y el fin de la ofensiva israelí.

“Creo que tenemos un acuerdo en Gaza, el acuerdo está muy cerca. Será un pacto que traerá de vuelta a los rehenes y pondrá fin a la guerra”, indicó Trumo en conferencia de prensa antes de partir hacia un torneo de golf en Nueva York.

Este martes, el líder republicano se reunió en la Asamblea General de la ONU con respresentantes de varios países árabes y musulmanes a quienes les prometió que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania ocupada.

Asimismo, Netanyahu intervino ante la Asamblea General de la ONU donde fue boicoteado por delegaciones de numerosos países y denunció que el reconocimiento del Estado Palestino constituye una “recompensa” al antisemitismo. (Con información de EFE)