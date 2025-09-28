Al menos cuatro muertos en Kiev, incluida una niña, en ataque nocturno ruso con drones

Guerra de Ucrania Columna de humo de un edificio atacado por drones rusos en Kiev, la mañana de este domingo (MAXYM MARUSENKO/EFE)

Al menos cuatro personas han muerto y diez han resultado heridas como resultado de un ataque nocturno ruso contra Kiev la madrugada de este domingo, según informó el jefe de la administración militar de la capital ucraniana, Timur Tkachenko.

“Tenemos información preliminar de cuatro muertes, incluida una niña de 12 años a la que mataron los rusos”, escribió en Telegram.

Rusia lanzó 595 drones y 48 misiles contra territorio ucraniano, de acuerdo con la Fuerza Aérea del país invadido, en lo que supone uno de los ataques más masivos desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero de 2022.

Las defensas ucranianas lograron neutralizar 568 drones y 43 misiles, según sus propias informaciones, pero se produjeron impactos en 16 sitios y en otros 25 cayeron fragmentos de drones o misiles derribados.

En total, cinco distritos de la capital se han visto afectados por los ataques, que han causado daños en un centro de educación infantil, y en el Instituto de Cardiología, de acuerdo con Tkachenko.

Daños en la embajada polaca

El Ministerio de Exteriores de Polonia informó que el ataque masivo ruso de la pasada noche contra Ucrania provocó daños leves en la sección consular de la Embajada de Polonia en Kiev.

Un portavoz del ministerio, Pawel Wronski, confirmó la información a la agencia PAP, aunque matizó que los daños no han afectado a la capacidad de funcionamiento de la sección consular.

“Un fragmento de un misil dañó el techo, el mismo que había sido renovado después del ataque anterior. Son daños leves, pero todavía están siendo evaluados”, declaró Wronski, según el cual no hubo ningún herido.

El edificio ya había sufrido daños durante un ataque en julio de este año.