¿Hollywood esta muriendo? Trump anuncia arancel del 100% a las películas extranjeras

Hollywood (EFE)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la implementación de un arancel del 100 por ciento a todas las películas producidas en el extranjero, según explicó en su red Truth Social, la medida busca “proteger” al cine estadounidense de un “robo” de la industria por parte de los otros países.

“Nos han quitado nuestro negocio cinematográfico como si le arrebataran un caramelo a un niño. Para resolver este problema de larga data, voy a imponer un arancel del 100 % a todas las películas que se hagan fuera de EU”, escribió el mandatario republicano.

Hollywood afectado por la incompetencia de California

En su mensaje, Trump volvió a cargar contra el gobernador de California, Gavin Newsom, a quien calificó de “débil e incompetente”. Señaló además que ese estado, considerado el corazón del cine estadounidense y hogar de Hollywood, “ha sido especialmente afectado” por la pérdida de competitividad frente a producciones extranjeras.

Desde mayo, Trump había adelantado que impulsaría esta medida, además de pedirle al secretario de Comercio, Howard Lutnick, preparar la medida. En esa ocasión, también escribió en mayúsculas: “¡Queremos cine hecho en Estados unidos, otra vez!“, advirtiendo que la industria “está muriendo rápidamente”.

Sin claridad sobre la aplicación

Pese a la contundencia de sus declaraciones, Trump no ha detallado cómo ni cuándo se implementará el arancel. Tampoco ha explicado si el impuesto aplicará únicamente a películas estrenadas en salas de cine o si también alcanzará a las plataformas de streaming, un sector clave en la actualidad.