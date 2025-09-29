Por primera vez, hay más estadounidenses que apoyan a Palestina que a Israel: NYT

Estados Unidos Manifestantes propalestinos en una manifestación en el campus de la Universidad de Columbia en Nueva York, el año pasado (EFE)

Vuelco histórico en la percepción de los estadounidenses sobre el conflicto entre israelíes y palestinos. Por primera vez desde que The New York Times empezó a preguntar sobre el tema, hace 27 años, una mayoría de estadounidense apoya la causa palestina y queda en segundo lugar la israelí.

Tras casi dos años de guerra en Gaza, el apoyo de los estadounidenses a Israel, especialmente el de los votantes demócratas, ha sufrido una aguda caída debido al castigo militar israelí al pueblo palestino, según muestra un sondeo publicado este lunes y realizado por el diario y la Universidad de Siena.

Los datos de esta nueva encuesta contrastan enormemente con los que se reflejaban en los estudios del rotativo neoyorquino realizados tras los ataques terroristas de Hamás en Israel el 23 de octubre de 2023.

En este entonces, la mayoría de estadounidenses encuestados, un 47%, simpatizaba más con Israel frente a un 20% que mostraba preferencia por Palestina, mientras que en esta nueva encuesta el 34% se mostró a favor de Israel y el 35% a favor de los palestinos, al tiempo que un 31% dijo estar indeciso o apoyar a ambas partes por igual.

Este mayor apoyo de los encuestados para los palestinos se produce por primera vez desde que el diario más influyente de Estados Unidos comenzó a preguntar sobre este tema en 1998.

Al ser preguntados si creen que Israel está matando civiles en Gaza de manera intencionada o no intencionada, el 40% optó por la primera opción, frente a un 25% que dijo que el Ejército israelí toma precauciones para no matar civiles.

Un 58% de los sondeados estuvo de acuerdo en que Israel debería suspender su campaña militar para evitar más víctimas civiles aunque no se hayan liberado a todos los rehenes israelíes que mantiene en su poder Hamás, mientras que un 30% consideró que debe seguir la ofensiva en Gaza hasta que retornen todos los secuestrados aunque eso implique víctimas civiles gazatíes.

Amplio rechazo al apoyo militar

El sondeo, realizado entre estadounidenses registrados como votantes, muestra que solo el 39% de los consultados respalda seguir manteniendo el apoyo económico y militar de EU a Israel, gran aliado de Washington, frente a un 51% que se opone, un dato que asciende a casi el 70 % entre los menores de 30 años.

La brecha en el apoyo a una u otra facción se percibe sobre todo en la afiliación política, con el 54% (frente al 31% de 2023) de los votantes demócratas mostrando más apoyo a Palestina que a Israel, y el 64% de los que votan republicano apoyando a Israel frente a la población palestina.

La brutal campaña militar en Gaza, unida al informe de la Comisión de Investigación de la ONU en Territorios Palestinos Ocupados que este mes concluyó que el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha cometido y continúa cometiendo genocidio contra la población palestina ha afectado a la imagen de Israel y llevado a países como Reino Unido, Francia, Canadá o Australia a reconocer el Estado palestino (con información de EFE).