Putin activa nuevo reclutamiento: 135 mil jóvenes rusos serán llamados al servicio militar

Militares rusos

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, decretó este lunes el segundo llamamiento a filas de 2025 para cumplir con el servicio militar obligatorio. La medida afectará a 135.000 ciudadanos rusos, hombres de entre 18 y 30 años.

De acuerdo con el decreto oficial, publicado en la página web del Kremlin, el reclutamiento se llevará a cabo de forma escalonada del 1 de octubre al 31 de diciembre.

Al mismo tiempo, la disposición presidencial contempla la licenciatura de los jóvenes que ya concluyeron su servicio, quienes quedarán liberados de sus obligaciones militares una vez finalizado el periodo correspondiente.

Cabe recordar que en 2024 Rusia aumentó la edad máxima de reclutamiento, pasando de 27 a 30 años, lo que amplió el universo de ciudadanos sujetos a este llamado.

Las autoridades rusas han insistido en que los nuevos reclutas no serán enviados a la campaña militar en Ucrania, conflicto que se mantiene desde hace más de tres años. En su lugar, cumplirán con funciones internas ligadas al servicio militar básico dentro del territorio nacional.

El nuevo llamamiento refleja la intención del Kremlin de mantener en vigor la estructura militar y la disciplina obligatoria entre la población joven. Analistas internacionales advierten que, aunque Moscú asegura que los conscriptos no pisarán el frente, la medida refuerza la capacidad de reemplazo y preparación militar en un contexto de prolongada guerra.