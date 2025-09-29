¡Tifón Bualoi arrasó con todo en Vietnam! dejando 11 muertos y 13 desaparecidos

Tifón Bualoi deja a miles de personas sin hogar en Vietnam (X:@jpmasespanol)

Al menos 11 personas perdieron la vida y 13 siguen desaparecidas en Vietnam tras el paso del tifón Bualoi, que tocó tierra la madrugada del lunes después de que las autoridades evacuaran de urgencia a casi 250 mil habitantes.

De acuerdo con el Gobierno de Hanói, además se reportan 33 heridos y decenas de casas y edificios dañados por el impacto de este desastre natural.

Daños que dejó Bualoi

La mayor parte de las muertes ocurrieron en la provincia de Ninh Binh, donde un tornado generado por el tifón destruyó alrededor de diez casas y provocó la muerte de nueve personas. Las otras dos víctimas fueron arrastradas por la crecida de las aguas.

Entre los desaparecidos se encuentran tres pescadores cuyo barco zozobró en la provincia de Quang Tri, así como un residente de Da Nang.

Tormenta pierde fuerza, pero continúan las lluvias

Aunque el tifón ya se debilitó y pasó a ser depresión tropical en territorio de Laos, las autoridades advirtieron que las lluvias continuarán al menos hasta el martes, lo que mantiene el riesgo de inundaciones y deslaves en varias provincias del centro-norte vietnamita.

El primer ministro, Pham Minh Chinh, ordenó la movilización de efectivos militares para reforzar las labores de rescate y atender las emergencias provocadas por las inundaciones.

Zonas afectadas y evacuaciones

En la provincia de Ha Tinh, cerca de medio millón de personas quedaron sin suministro eléctrico, reportó la agencia oficial Vietnam News Agency (VNA).

Antes de la llegada del tifón, las autoridades habían emitido órdenes de evacuación para casi 250 mil habitantes, en su mayoría de la ciudad de Da Nang.

Tifones frecuentes en el Sudeste Asiático

Los tifones son fenómenos comunes en la región, formados por las aguas cálidas del océano Pacífico. Apenas en agosto, el tifón Kajiki provocó siete muertes y 34 heridos en Vietnam, obligando a evacuar a medio millón de personas en Hanói.

En septiembre del año pasado, el país sufrió el paso del tifón Yagi, considerado el más poderoso en tres décadas, que dejó más de 300 muertos a causa de lluvias e intensos corrimientos de tierra.