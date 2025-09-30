Corte de El Salvador condena a dos exministros a 28 años de prisión; negociaban con pandilleros

Congreso de El Salvador

Un tribunal de sentencia de El Salvador condenó a 28 años de prisión al exministro de Seguridad del Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), Benito Lara y al exministro de Gobernación Aristides Valencia, por negociar favores electorales con pandillas.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador también condenó al exalcalde de la capital del país, Ernesto Muyshondt, al periodista Paolo Lüers y al particular Wilson Alvarado Alemán a 18 años de prisión, todos por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, así lo informó este martes Centros Judiciales en su cuenta en X y medios locales. (Con información de EFE)