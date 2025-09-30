Italia evacua a 152 ciudadanos palestinos desde la Franja de Gaza

Crisis humanitaria Cientos de palestinos se amontonan frente al Comedor Social Sokar en la Ciudad de Gaza para conseguir raciones limitadas de comida. (EFE)

Italia evacuó este martes a 152 ciudadanos palestinos desde la Franja de Gaza en dos operaciones coordinadas por el Gobierno, que incluyen a 15 niños enfermos, así como estudiantes y casos de reagrupación familiar.

La última misión que llegará el miércoles a territorio italiano, está compuesta por 72 palestinos, entre ellos casos humanitarios, estudiantes y personas en situación de reagrupación familiar, así lo informó la oficina de prensa del Ejecutivo en una nota.

“A pesar de los intensos enfrentamientos armados en la zona, el personal italiano asistió al grupo una vez que cruzó el paso de Kerem Shalom. Posteriormente, fueron trasladados a Jordania, donde fueron recibidos por personal de la Embajada de Italia”, comentó.

La primera operación arribo a Italia el pasado lunes con 80 personas en los cuales iban 15 niños enfermos (incluida una recién nacida con una grave malformación congénita) y sus familiares.

Esta intervención se realizó “en estrecha coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS)” y fue de carácter “puramente médico-sanitario”, indicó el Gobierno italiano.

En esa ocasión, la evacuación también se efectuó a través del paso de Kerem Shalom.

Una vez en el aeropuerto israelí de Ramon, el grupo fue trasladado en tres aviones de la Aeronáutica Militar italiana con destino a las ciudades de Roma, Verona, Pisa y Lecce, donde están recibiendo atención médica.

Con esta operación, Italia alcanza más de 650 personas evacuadas, entre ellas unos 200 niños y sus familiares, quienes han sido trasladados en el marco de las operaciones sanitarias del Gobierno para recibir tratamiento en hospitales italianos.

“Las misiones, realizadas también con el apoyo de los servicios de inteligencia, se llevaron a cabo en coordinación con socios internacionales y locales”, finalizó.