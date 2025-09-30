“máximo estándar masculino” dentro del ejercito estadounidense

Ejercito de los Estados unidos (EFE)

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, sorprendió este martes con un anuncio que busca restaurar el “más alto estándar masculino” en las Fuerzas Armadas.

Durante una reunión inédita con generales y altos oficiales celebrada en Quantico, Virginia, Hegseth declaró que impondrá nuevas directivas para endurecer la disciplina militar, incluyendo exámenes físicos obligatorios, prohibición de barbas y revisión de políticas de inclusión.

La junta se llevó a cabo en la base del Cuerpo de Infantería de Marina, a unos 60 kilómetros de Washington, en un ambiente marcado por rumores de nuevas purgas entre los altos mandos militares.

Críticas a soldados “gordos” y nuevas pruebas físicas

Hegseth cuestionó la condición física de los miembros del Ejército, asegurando que resulta “inaceptable” ver a soldados y generales “gordos”. Como respuesta, ordenó que todos los efectivos, sin importar rango, deberán someterse a pruebas físicas y mediciones dos veces al año durante todo su servicio.

El funcionario enfatizó que no tolerará tropas fuera de forma ni oficiales que “den mala imagen” frente al mundo.

Dentro de las 10 directivas anunciadas, el secretario también ordenó la implementación de nuevos estándares de aseo personal para eliminar barbas, cabello largo y expresiones individuales en la apariencia de los soldados.

Además, instruyó una revisión en cada nivel de educación militar profesional y confirmó la eliminación de políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), a las que calificó de “distracciones ideológicas”.

Reducción de generales y cambios en el mando

Hegseth, veterano del Ejército de Tierra, ya había mostrado su rechazo a lo que considera “ideología liberal en la cultura militar”. Desde que asumió como secretario de Guerra a inicios de este año, ha destituido a varios generales y en mayo adelantó su intención de reducir en al menos un 20 % el número de generales y almirantes de cuatro estrellas.

La reunión también contó con la presencia del expresidente Donald Trump, quien se dirigió a los altos mandos en apoyo a las medidas anunciadas.