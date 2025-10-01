Ellos son los 7 mexicanos detenidos por Israel en la flotilla humanitaria rumbo a Gaza

Mexicanos fueron interceptados en la flotilla humanitaria SRE ya se pronunció al respecto

En medio del mar Mediterráneo, a cientos de kilómetros de la costa de Gaza, siete mexicanos se encuentran entre los más de 500 activistas, parlamentarios, defensores de derechos humanos y periodistas que viajaban en la Flotilla Global Sumud, una misión internacional que buscaba romper el bloqueo impuesto desde 2007 a la Franja y llevar medicinas, alimentos y suministros básicos a su población civil.

Este 1 de octubre, el operativo israelí puso fin a la travesía. Según denunciaron sus organizadores, alrededor de 20 buques militares rodearon a la flotilla en aguas internacionales. Las comunicaciones fueron interrumpidas y varias embarcaciones, entre ellas el Alma, el Adara y el Sirius, fueron abordadas.

Así fue la detención de Greta Thunberg después de que #Israel haya interceptado la flotilla con ayuda para #Gaza. pic.twitter.com/1ZuXdS4AL2 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 1, 2025

A bordo se encontraban más de cientos de personas provenientes de 50 países, incluida la activista sueca Greta Thunberg, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y los mexicanos que participaban en la misión humanitaria.

Mexicanos comparten videos desde la Flotilla Global Sumud

Videos grabados antes de perder contacto dan cuenta de la tensión vivida en el mar. Pasajeros con chalecos salvavidas esperaban la llegada de las fuerzas israelíes.

“Si estás leyendo esto es porque fuimos interceptados ilegalmente en aguas internacionales por llevar ayuda humanitaria”, escribió la activista mexicana Arlín Gabriela Medrano en un mensaje difundido en redes.

La activista mexicana Arlin Medrano señaló la intercepción del barco Adara en que viajaba, como parte de la @globalsumudflotilla, por parte de #Israel durante su misión para llevar ayuda humanitaria a #Gaza.



En la serie de tres videos que publicó a través de su cuenta oficial,… pic.twitter.com/pJ0So4nEej — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 1, 2025

Ella, junto a otros seis compatriotas, forma parte de la delegación mexicana comprometida con romper el cerco marítimo impuesto por Israel. Desde el inicio de la travesía, la misión fue advertida de que no podría ingresar a Gaza por vía marítima. Pese a ello, decidió continuar, argumentando que el bloqueo constituye una violación del derecho internacional humanitario.

Tras la intercepción, los tripulantes fueron trasladados sin su consentimiento a territorio israelí, de acuerdo con los primeros testimonios difundidos antes del aislamiento. Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que solicitó acceso consular y exigió que se respete la integridad física y los derechos de las personas detenidas.

Ellos son los siete mexicanos que arriesgaron todo por llevar ayuda a Gaza

La travesía no era una expedición cualquiera. Quienes viajaban en la flotilla sabían que enfrentaban el riesgo de ser interceptados por la marina israelí. Aun así, decidieron sumarse a lo que describen como “la misión humanitaria más grande de la historia”.

Estos son los nombres y perfiles de los siete ciudadanos mexicanos que formaron parte de la Flotilla Global Sumud:

Carlos Pérez Osorio, Director de cine y documentalista. Su trabajo ha abordado conflictos sociales y violaciones a derechos humanos en América Latina. Ha colaborado con Discovery Channel, The Intercept y Naciones Unidas. Su documental Las Tres Muertes de Marisela Escobedo recibió el Ariel al Mejor Documental.

Ernesto Ledesma Arronte, Periodista y director de Rompeviento TV. Transmitía en directo cuando perdió contacto con tierra. Su labor periodística lo ha llevado a documentar conflictos armados y causas sociales en México y el extranjero.

Sol González Eguía, psicoterapeuta y especialista en mediación de conflictos. Su trabajo se centra en el acompañamiento de víctimas y en procesos de construcción de paz.

Arlín Gabriela Medrano Guzmán, estudiante de Ciencias Políticas en la UNAM. Con 26 años, se convirtió en vocera de la delegación mexicana y una de las principales voces de la misión humanitaria.

Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, Activista por los derechos humanos y participante en proyectos de cooperación internacional.

Miriam Moreno Sánchez, Integrante de organizaciones civiles enfocadas en derechos humanos y asistencia humanitaria en zonas de conflicto.

Diego Vázquez Galindo, Miembro de colectivos solidarios con Palestina y colaborador en iniciativas de ayuda humanitaria.

Protestas en México en defensa de flotilla humanitaria rumbo a Gaza

Mientras tanto, en Ciudad de México, grupos de manifestantes se concentraron frente a la sede de la cancillería. Con consignas a favor de Palestina y exigencias de protección consular, expresaron su solidaridad con la delegación mexicana retenida en Israel.