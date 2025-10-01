Israel blinda Gaza: nadie podrá regresar al norte tras cierre de vías clave

Gaza |imagen de archivo|

El Ejército israelí anunció que quienes salgan de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave, no podrán regresar, lo que aísla completamente la capital en medio de una invasión terrestre. La decisión se concretó con el cierre de la carretera costera de Al Rashid, uno de los principales accesos hacia el norte.

“Residentes de Gaza, la calle Rashid estará cerrada al tráfico desde el sur de la Franja de Gaza a las 12:00 horas (09:00 GMT). Se permitirá el desplazamiento hacia el sur (...) sin inspección. Las fuerzas armadas lo dejan claro: una vez sales de la ciudad de Gaza, no puedes regresar”, declaró en árabe el portavoz militar israelí, Avichay Adraee.

Con esta acción, ningún palestino puede volver a la ciudad de Gaza, ya que la otra arteria importante, la carretera Salah al Din, permanece bloqueada tanto para el tránsito de personas como de vehículos. De esta manera, los habitantes solo pueden salir, pero no regresar al norte.

Respuesta

El Gobierno de Hamás condenó la medida y aseguró que el cierre de Al Rashid forma parte de la “política continua de opresión, bloqueo y genocidio” ejercida por Israel. En un comunicado, advirtió que la llamada “libertad de circulación hacia el sur sin inspección” busca en realidad desplazar por la fuerza a la población civil, exponiéndola al riesgo de atravesar zonas de combate activas.

La restricción coincide con la nueva invasión terrestre iniciada el 16 de septiembre, que obligó a evacuar a más de un millón de personas hacia el sur del enclave. Desde entonces, los ataques contra la capital se han intensificado, dejando decenas de muertos cada día, en su mayoría civiles.

De acuerdo con cifras respaldadas por relatores de la ONU, organizaciones internacionales y múltiples gobiernos, la ofensiva israelí en Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha provocado cerca de 66.000 muertes, entre ellas más de 20.000 niños. Diversas instancias han calificado la situación como un genocidio en curso.

La medida de aislar Gaza refleja la estrategia israelí de mantener bajo control absoluto la movilidad en el enclave. Expertos internacionales advierten que la presión militar y humanitaria acentúa la crisis de derechos humanos, mientras la población civil enfrenta un futuro incierto bajo fuego constante.