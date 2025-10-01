Nada igual en medio siglo: dos huracanes gemelos en el Atlántico se dirigen a EU

Centro Nacional de Huracanes El huracán Imelda (izquierda) seguido de cerca por el huracán Humberto en el área de las Bermudas (NOAA)

Es una visión inusual, los huracanes Imelda y Humberto se acercan a la costa este de Estados Unidos, separados por tan solo 725 kilómetros. Es la distancia más corta que hubo entre dos huracanes en más de 50 años de observaciones satelitales. Estas son las imágenes.

Humberto, que bajó a categoría 1, sigue afectando con fuerte oleaje y corrientes de resaca la costa este de Estados Unidos, mientras que Imelda, se aproxima este miércoles a Bermudas convientos máximos sostenidos alcanzaban los 150 kilómetros por hora (90 millas), informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El paso de ambos sistemas mantiene peligroso el oleaje y las corrientes de resaca a lo largo de las playas del Atlántico occidental, incluyendo Bahamas, el Caribe septentrional, Bermudas y gran parte de la costa este de Estados Unidos.

Según el NHC, el ciclón podría fortalecerse hasta rozar la categoría 2 antes de pasar cerca de las Bermudas esta noche.

Dos muertos en Cuba

En Cuba Imelda causó la muerte de dos personas, mientras que en Estados Unidos, en Carolina del Norte, cinco casas desocupadas colapsaron el martes y cayeron al océano en la comunidad de Buxton, parte del conjunto de islas conocidas como los Outer Banks, debido a las intensas marejadas provocadas por ambos huracanes.

Las autoridades emitieron un aviso de huracán para este archipiélago, donde se esperan condiciones de tormenta tropical desde horas de la tarde y vientos huracanados hacia la noche.

Las autoridades meteorológicas advirtieron de que la marejada ciclónica podría provocar inundaciones costeras en áreas con vientos de mar adentro, acompañadas de grandes y destructivas olas.

Las precipitaciones asociadas a Imelda podrían acumular entre 50 y 100 milímetros (2 a 4 pulgadas), con riesgo de inundaciones repentinas en la isla.

Nueve huracanes atlánticos

Hasta ahora suman nueve ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, y Fernand, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) previó una temporada ciclónica “superior a lo normal”, al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.