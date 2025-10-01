Se registran en Europa manifestaciones por la intercepción de la Flotilla Sumud: “manos fuera de la Flotilla”

Protestas en Italia por la intercepción de la Flotilla Sumud

En las primeras horas de este 1 de octubre la Flotilla Global Sumud, que trasladaba ayuda humanitaria a Gaza, fue interceptada al entrar en aguas de exclusión israelí. El mundo perdió contacto con todos los activistas que tripulaban las naves Alma, Sirius y Aldara, además de otras tres embarcaciones, lo que encendió las alertas internacionales.

En Roma, alrededor de 5 mil personas salieron a la calles, como parte del movimiento pro palestino que venia desarrollandose en los días previos, congregandose frente a la principal estación de tren, la de Termino.

En Milán los manifestantes se han dado cita en la céntrica Plaza de la Scala y en Turín ante la sede del ayuntamiento.

Con las consignas “¡Bloquearemos todo!” y “¡Palestina libre!” los congregados también bloquearon las vías en la Estación Central de Nápoles, lo que provocó la interrupción del tráfico ferroviario de entrada y salida, con retrasos de más de 90 minutos en los trenes.

“Dijimos que lo bloquearemos todo, y lo estamos haciendo. Palestina libre, no toquen la Flotilla Global Sumud”.

Las protestas en Italia fueron convocadas principalmente por el sindicato USB (Unión Sindical de Base) que además ha propuesto una huelga general para el próximo viernes y una gran manifestación para el sábado.

También se registraron manifestaciones en Barcelona, Berlín, Paris, Bruselas, y Estambul.