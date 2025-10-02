Choque de aviones Delta; colisionaron en la pista del aeropuerto de LaGuardia de NY

Colisión de dos aviones Delta en aeropuerto LaGuardia en Nueva York (@AlertaMundoNews/x)

La noche del miércoles, dos aviones Delta colisionaron en la pista del aeropuerto de LaGuardia en Nueva York, la aerolínea calificó de “baja velocidad” este percance.

Las dos aeronaves implicadas en el accidente eran aviones CRJ-900 operados por la aerolínea regional Endeavor Air, según información de Delta.

El vuelo 5047 arribaba de Charlotte, Carolina del Norte, cuando el ala del vuelo 5155, que se preparaba para despegar hacia Roanoke, Virginia, impactó contra el morro de su aeronave.

En fotos publicadas en redes sociales se puede ver como uno de los parabrisas del avión quedó completamente destrozado.

Sin heridos, solo daños materiales

A pesar de los daños sufridos, ningún pasajero resultó herido durante la colisión, según la aerolínea.

“Todos salieron disparados hacia adelante en sus asientos y fue un poco caótico cuando ocurrió. Nos quedamos impactados por lo sucedido”, indicó en un video grabado desde su asiento momentos después del impacto el productor de CBS News, Joey Annunziato, pasajero del vuelo procedente de Charlotte.

Delta expresó en un comunicado que colaborará con las autoridades pertinentes para revisar lo ocurrido. (Con información de EFE)