“Drones que violen espacio aéreo europeo serán derribados”: Macron

Presidente de Francia, Emmanuel Macron (EFE)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que los drones que ingresen ilegalmente al espacio aéreo europeo representan “un riesgo importante” y advirtió que podrán ser derribados sin contemplaciones.

“Es importante tener un mensaje claro. Los drones que violan nuestros territorios representan un riesgo importante. Pueden ser destruidos. Punto final”, declaró Macron durante un coloquio en Copenhague junto a los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer, y de Polonia, Donald Tusk.

El mandatario defendió la necesidad de mantener “imprevisibilidad y ambigüedad estratégica” frente a los intentos de desestabilización de Moscú, razón por la cual no se divulga toda la información sobre la respuesta europea a esta crisis.

No obstante, aseguró que Europa hará “todo lo necesario para preservar su integridad aérea y territorial”, en coordinación con los aliados de la OTAN para responder a futuras incursiones de drones.

“El mensaje fundamental de esta reunión es que estamos preparados para preservar nuestro espacio aéreo, nuestro territorio y nuestra integridad. Nos mantenemos firmes en el flanco oriental de la OTAN, sin reducir nuestro compromiso con Ucrania”, recalcó.

Al término de la cumbre, Macron justificó la urgencia de incrementar el presupuesto de defensa europeo y la coordinación entre países, al señalar que Europa enfrenta una “confrontación constante con Rusia”, a la que acusó de desplegar “toda la paleta de ataques” contra el continente.

“Debemos elevar nuestro nivel de reacción y consolidar la defensa europea. Cada incursión de drones debe tener una respuesta. Haremos respetar nuestro espacio aéreo sin entrar en la escalada. Pero no escalar no significa ser débiles”, agregó.

Macron subrayó que la defensa y la seguridad deben colocarse en el centro de las prioridades de la Unión Europea, destacando que se han flexibilizado las reglas de endeudamiento en materia militar.