“Felicito a los combatientes quienes llevaron a cabo su misión de manera profesional y eficiente” Netanyahu celebró la acción de la Marina israelí

Benjamín Netanyahu, Primer Ministro de Israel |imagen de archivo| (ABIR SULTAN/EFE)

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó a los soldados y comandantes de la Marina israelí que interceptaron las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, un movimiento internacional que intentaba romper el bloqueo a Gaza para llevar ayuda humanitaria.

“Felicito a los combatientes y comandantes de la Armada, quienes llevaron a cabo su operación durante Yom Kipur de la manera más profesional y eficiente”, declaró Netanyahu en un comunicado oficial tras concluir la festividad judía más sagrada.

El dirigente aseguró que la operación “impidió que decenas de buques entraran en la zona de guerra y repelió una campaña de deslegitimación contra Israel”.

La policía israelí confirmó que la operación continúa y se prolongará hasta revisar el último barco de la flotilla, con el objetivo de dar por cerrado el operativo marítimo.

El movimiento, que desde hace años organiza este tipo de flotillas hacia Gaza, denuncia el bloqueo impuesto por Israel y busca llamar la atención internacional sobre la situación humanitaria en el enclave palestino. Sin embargo, el gobierno israelí insiste en que estas acciones forman parte de una “campaña de provocación y deslegitimación” en su contra.