Gobierno de EU califica a la Flotilla como “una provocación deliberada e innecesaria

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a la Flotilla Global Sumud como una “provocación deliberada e innecesaria”, esto tras ser interceptada por Israel mientras se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.
“La flotilla es una provocación deliberada e innecesaria. Nosotros estamos centrados en hacer realidad el plan del presidente Trump para poner fin a la guerra, el cual ha sido recibido de manera universal como una oportunidad histórica para una paz duradera”, declaró un portavoz del Departamento de Estado.
Asimismo, indicó que el Departamento “no tiene prioridad mayor que la seguridad y protección de los ciudadanos estadounidenses.
Alrededor de ocho veteranos militares de EU se habían unido a la Flotilla para intentar romper el bloqueo israelí de gaza, esto con más de 40 barcos y 500 voluntarios.