La OMS confirma 400 muertes por malnutrición en Gaza, 80 en menores de cinco años

Crimen de lesa humanidad La imagen de la agonía por desnutrición de Mohamed ante la impotencia de su madre en Gaza dio la vuelta al mundo

El viernes de la semana pasada, ante una Asamblea General de la ONU casi vacía, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaraba desafiante que en Gaza no había hambruna gracias a la entrega israelí, aseguró, “de dos millones de toneladas de alimentos, 3,000 calorías al día” por palestino. Este jueves, la Organización Mundial de la Salud, le restregó en la cara datos comprobados: desde el bloqueo deliberado de Israel de la Franja de Gaza, han muerto de hambre 400 palestinos, de los que 80 eran menores de cinco años.

La macabra estadística -que se suma a los más de 66 mil muertos contabilizados desde que empezó la guerra, tras el ataque de Hamas de octubre de 2023, sin contar los miles que están bajo los escombros- la anunció el responsable de la OMS en los Territorios Palestinos, Rik Peeperkorn.

Según denunció, sólo cuatro centros para atender estos problemas de malnutrición están funcionando para toda la Franja de Gaza, donde se hacinan dos millones de palestinos, y el escaso personal sanitario enfrenta no sólo el terror a que caiga una bomba en cualquier momento, sino una gran escasez de alimentos terapéuticos especiales para atender a los afectados, indicó Peeperkorn en rueda de prensa por vía telemática desde Gaza.

Las continuas órdenes de evacuación también impiden a menudo atender a los afectados por malnutrición, en un territorio donde se ha declarado la hambruna desde hace dos meses, y ésta se ve agravada por más de medio año de bloqueo casi completo por parte de Israel a la entrada de ayuda humanitaria.

Falta de agua

Peeperkorn subrayó que a la emergencia por la falta de alimentos se une la escasez de agua, con un millón de gazatíes, aproximadamente la mitad de la población en el territorio, viviendo con menos de seis litros de agua al día, considerado el mínimo vital necesario.

En la misma rueda de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó que más de 66,000 personas han muerto en Gaza en casi dos años de ataques israelíes, un 70 % de ellas mujeres y niños, mientras miles más están desaparecidos.

“La OMS estaba en Gaza antes de que comenzara este conflicto, hemos estado allí durante todo el tiempo y cuando termine permaneceremos para ayudar a reconstruir el sistema de salud de Gaza y su población”, aseguró el experto etíope.