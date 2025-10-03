EU hunde “nuevamente” embarcación cerca de Venezuela; mueren cuatro personas que iban a bordo

EU hunde embarcación cerca de Venezuela (@PeteHegseth/x)

Este viernes, Estados Unidos hundió otra lancha en aguas internacionales cerca de Venezuela, así lo informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien indicó que cuatro personas murieron a bordo y las acuso de “narcoterroristas”.

“Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque, y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, informó Hegseth en una publicación de X, donde compartió también un video del ataque.

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

Asimismo, precisó que “el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar” a los connacionales.

“¡Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!”, añadió.

Combate al narcotráfico

Este se suma a otros cuatro ataques que EU ha llevado a cabo desde septiembre contra supuestas narcolanchas en el Caribe, tres de ellas cerca de Venezuela y otra cerca de República Dominicana.

El despliegue militar de Washington en el Caribe se fundamenta con combatir el narcotráfico, esto ha sido criticado por el Gobierno de Nicolás Maduro, que lo considera una amenaza de un posible ataque contra Venezuela.

En una notificación enviada al Congreso y dada a conocer el jueves, Donald Trump declaró que su país está en un “conflicto armado” contra los carteles del narcotráfico, lo que le otorga una justificación legal para los operativos en el Caribe. (Con información de EFE)