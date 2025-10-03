Militares mueren tras desplome de helicóptero en Venezuela

Aeronave Enstrom 480, siglas 61647, de la Aviación Militar Bolivariana (@abcesnoticias/X)

Dos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela, fallecieron debido a que el helicóptero (donde los elementos realizaban un vuelo de entrenamiento) se estrelló en una localidad al norte del país, así lo informó el titular de Defensa, Vladimir Padrino López.

La aeronave Enstrom 480, siglas 61647, de la Aviación Militar Bolivariana se desplomó en el municipio Girardot del estado Aragua, cercano a Caracas, a las 8:35 hora local “sin comunicar falla de emergencia” y en ella iban a bordo la mayor Noglys Carolina García y el teniente de corbeta Carlos Alfonzo Castillo, instructora y alumno piloto, respectivamente, según un comunicado.

“Ante este lamentable accidente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la FANB, ha ordenado iniciar las averiguaciones pertinentes con el objeto de determinar las posibles causas del siniestro, a tal efecto, este despacho activó la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos de la institución”, agregó el ministro.

Asimismo, expresó sus condolencias a los seres queridos de los funcionarios fallecidos. (Con información de EFE)