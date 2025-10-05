Espectáculo de drones en Liuyang deja lluvia de brasas y pequeños incendios; no se reportan heridos

Espectáculo de drones en Liuyang Fotos de redes sociales

Un espectáculo nocturno que combinaba drones y pirotecnia en el “Sky Theatre” de Liuyang se tornó en alarma cuando fragmentos incandescentes —descritos por testigos como una lluvia de brasas— cayeron sobre la zona de público y sobre laderas cercanas, provocando varios conatos de incendio que fueron extinguidos con rapidez por los servicios de emergencia. Funcionarios locales y organizadores reportaron que no se registraron heridos, y que el fuego fue controlado en minutos, aunque se abrió una investigación para determinar las causas del fallo técnico.

El incidente ocurrió la noche del 2 de octubre durante una función conocida como “October: The Sound of Blooming Flowers”, en la que se emplearon drones sincronizados junto con efectos pirotécnicos. Testimonios y videos difundidos en redes muestran a espectadores cubriéndose mientras chispas y restos ardientes caían desde el cielo; en algunas grabaciones se aprecia cómo pequeñas llamas prendieron vegetación en las laderas cercanas antes de ser sofocadas por los bomberos.

Las autoridades locales —incluida la brigada de Bomberos de Liuyang y la administración del recinto— informaron que la respuesta fue inmediata: equipos de extinción ya estaban en el lugar y actuaron para controlar los focos de incendio en pocos minutos. Los organizadores, según reportes, indicaron que la magnitud del fuego fue limitada y que la función no se vio interrumpida de forma definitiva. Las comunicaciones oficiales citadas por medios locales también señalan que se iniciará una revisión técnica del sistema de drones y de la integración entre pirotecnia y plataformas aéreas.

Las autoridades locales atribuyeron además parte del riesgo a las condiciones secas que imperaban en la zona, factor que puede haber facilitado que brasas alcancen el suelo aún con dispositivos diseñados para consumirse en el aire.

Los organizadores y autoridades anunciaron que se abrirá una investigación administrativa y técnica para precisar si el fallo fue de programación, de sincronización entre drones y cargas pirotécnicas, o de diseño/materiales de la pirotecnia utilizada. Dependiendo de los resultados, podrían imponerse sanciones, revisiones en permisos para eventos similares y cambios regulatorios en el uso de drones en espectáculos con fuego real. Mientras tanto, el operativo de seguridad y control de incendios en Liuyang permanecerá reforzado.