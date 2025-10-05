Netanyahu avisa a Hamás que acepte “en su totalidad” el plan o seguirá la guerra hasta el final

Oriente Medio Tailandeses protestan en Bangkok contra el genocidio israelí en Gaza y exigen la detención del criminal de guerra Benjamín Netanyahu (RUNGROJ YONGRIT/EFE)

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este domingo que Hamás debe aceptar en su totalidad el plan de Donald Trump para Gaza, si quiere poner fin a la guerra, en vísperas de su segundo aniversario, que comenzó tras el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 en el sur de ISrael.

“Hamás no puede aceptar parcialmente el plan de paz en Gaza promovido por el presidente estadounidense, sino que tiene que aceptarlo en su totalidad”, declaró al canal Euronews.

Si Hamás se niega a aceptar el plan en su totalidad, Netanyahu advirtió de que Washington respaldará plenamente a Israel en sus esfuerzos por dar un fin militar al conflicto.

“Esperemos que podamos terminarlo por las buenas y no por las malas”, dijo en la entrevista concedida al canal con sede en Lyon (Francia), a dos días del aniversario de los atentados de Hamás en suelo israelí del 7 de octubre de 2023, que dejaron 1,200 muertos y 251 rehenes, de los que que 148 fueron liberados en intercambios, 59 fueron asesinados y sus cuerpos recuperados y 48 siguen cautivos en Gaza, de los se cree que sólo 20 están vivos.

Hamás anunció este viernes que acepta liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por Trump, pero pidió negociar algunos de los puntos de la propuesta a través de mediadores.

El acuerdo “podría ser el principio del fin de la guerra”, opinó Netanyahu, y argumentó que la razón por la que Hamás lo acepta es porque se ha dado cuenta de que su final “está cerca” debido a las operaciones militares de Israel.

“No alimenten al cocodrilo”

El político israelí se mostró muy crítico con los líderes europeos, ya que la reciente oleada de reconocimientos del Estado palestino en respuesta a la masacre y la crisis humanitaria en Gaza ha sido, según él, una “recompensa definitiva a Hamás tras la mayor masacre contra judíos desde el Holocausto”, en referencia a los atentados de 2023.

Arguyó también que Europa “ha cedido ante el terrorismo de Hamás” y ante la “propaganda”, en referencia a la información que publican los medios internacionales sobre la catástrofe humanitaria en Gaza, donde han muerto al menos 66,000 palestinos en dos años de guerra, aunque se teme que decenas de miles más están bajo los escombros.

“Espero que Europa cambie de rumbo”, deseó, porque según él están “librando la batalla del mundo libre, para impedir que los bárbaros asalten Europa”.

“No alimenten al cocodrilo porque vendrá a por ustedes”, advirtió Netanyahu en alusión a los líderes europeos, recalcando que ahora “es responsabilidad de Hamás” aceptar el acuerdo que plantea Estados Unidos y que Israel apoya, para liberar a los rehenes en un plazo de 72 horas y que los grupos armados palestinos entreguen las armas, a cambio de una retirada israelí de la Franja, para la que no se anunciaron plazos.

El plan de 20 puntos de Trump incluye también la formación de un gobierno de transición para Gaza, que estaría supervisado por el propio Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair.

La hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja de Gaza y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo que descarta el Gobierno israelí.