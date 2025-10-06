Greta Thunberg tras ser liberada por Israel: “Están escalando el genocidio y la destrucción masiva”

Greta Thunberg En su llegada a Grecia, Thunberg volvió a acusar a Israel de violar el derecho internacional y de incrementar sus acciones militares en Gaza.

Luego de ser deportada por segunda ocasión por el ejercito de Israel, Greta Thunberg dio su testimonio de lo visto en Gaza. La activista aseguró que el ejercito israelí continúa intentando acabar con la población palestina y exigió que termine el bloqueo y la ocupación.

Tras formar parte de la flotilla Global Sumud y ser deportada, Greta Thunberg habló en Grecia para denunciar nuevamente a Israel y hablar sobre el bloqueo que sufrieron los barcos con ayuda humanitaria.

“Lo que está pasando aquí es que Israel continúa empeorando y escalando el genocidio y la destrucción masiva. Está intentando borrar a una población entera y a un país entero en frente de nuestros ojos”, acusó la activista.

“Una vez más violaron la ley internacional evitando que la ayuda humanitaria entrara a Gaza mientras la gente se muere de hambre. Queremos enfatizar que no sólo necesitamos que la ayuda humanitaria entre a Gaza, necesitamos que termine el bloqueo, la ocupación y la opresión”.

Evitó hablar de los abusos sufridos: “Esa no es la historia”

Por otra parte, el fin de semana activistas turcos liberados denunciaron que Greta Thunber recibió múltiples castigos, humillaciones y agresiones por parte del ejercitó israelí, quienes aseguraron que la obligaron a besar la bandera de Israel. Sin embargo, la activista sueca evitó hablar al respecto.

“Este es nuestro último recuro, es una vergüenza que esta misión deba existir, una vergüenza. Podría hablar mucho sobre los abusos y el mal trato en nuestro encierro, créanme. Pero esa no es la historia”. Sentenció.