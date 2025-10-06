Trump obtiene luz verde para usar ‘fuerza letal’ contra lista secreta de cárteles, según CNN

Donald Trump

La ofensiva de Donald Trump contra los cárteles de droga ha escalado a otro nivel, primero estos grupos fueron catalogados como organizaciones terroristas como parte de las primeras acciones del republicano al mando de la presidencia, ahora, planea declararles la guerra, pero hasta ahora es un secreto.

CNN informó que la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia (OLC, por sus siglas en inglés), elaboró una opinión legal clasificada que sostiene que el presidente puede autorizar el uso de fuerza letal en contra de los cárteles que consideren una amenaza inminente para los estadounidenses.

Según la información, existe una lista de grupos aprobados para ser atacados sin juicio previo ni revisión legal, como han sido considerados los narcotraficantes hasta ahora, gracias al debido proceso.

De acuerdo con el medio, fuentes familiarizadas con el asunto declararon que algunos abogados militares, incluidos expertos en derecho internacional dentro de la Oficina del Asesor General del Departamento de Defensa en el Pentágono, han expresado su preocupación sobre la legalidad de los ataques letales contra los presuntos narcotraficantes.

A pesar de las dudas de los abogados militares, uno de ellos señaló que la manera de proceder es “simplemente aceptarlo, bajar la cabeza y actuar de acuerdo con las nuevas políticas de Hegseth”.

Esta opinión legal, complementa las acciones del gobierno de Trump en contra de embarcaciones presuntamente criminales en el Caribe y la actualización de las funciones de la CIA para permitirles usar la fuerza letal contra los cárteles de drogas en México.