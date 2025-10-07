Hamás pide aclaración de mecanismos de implementación del plan Trump, según medios egipcios

Edificios de la ciudad de Gaza (EFE)

El grupo islamista Hamás, pidió “aclarar los mecanismo y trámites” para la implementación del plan de paz en la Franja de Gaza de Donald Trump y reclama garantías de que Israel no reanudará su campaña contra el enclave palestino, así lo informó la televisión egipcia Al Qahera News.

“Hamás pide aclarar los mecanismos y trámites necesarios para implementar el plan de Trump, así como garantías de que Israel no reanude la agresión contra Gaza”, expresó una fuente anónima de alto nivel bajo a la cadena egipcia, cercana a los servicios de Inteligencia de Egipto.

Asimismo, reiteró que Hamás está dispuesto a “entregar a todos los rehenes cautivos, vivos y muertos” en caso de que se logre un acuerdo en las conversaciones indirectas entre el movimiento palestino e Israel que se están llevando a cabo desde el lunes en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij, en el sur del Sinaí.

A esa ciudad “siguen llegando delegaciones de Catar, Turquía y Estados Unidos para participar en las reuniones para la implementación del plan de Trump”, de acuerdo con Al Qahera News, quien agregó que se ha comenzado a debatir la lista de presos palestinos que Israel deberá excarcelar una vez los rehenes sean liberados.

Por su parte, una fuente de seguridad egipcia involucrada en las conversaciones dijo a medios que las negociaciones se mantienen “sin cambios sustanciales en las posiciones de las delegaciones de Israel y de Hamás”.

Añadió que el grupo palestino se aferra a conseguir garantías de que Israel no volverá a la guerra tras la entrega de los rehenes y exige el cese total de la guerra en la Franja de Gaza antes de que procedan a la liberación.

En esta primera fase de conversaciones la cual inició el lunes, las partes intentan acordar los mecanismos y detalles de una tregua temporal para permitir la liberación de los 48 rehenes, vivos y muertos, en manos de Hamás a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos, según la propuesta de Trump. (Con información de EFE)