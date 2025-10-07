Mundo

Hamás pide aclaración de mecanismos de implementación del plan Trump, según medios egipcios

Por Brayan Chaga
Edificios de la ciudad de Gaza (EFE)

El grupo islamista Hamás, pidió “aclarar los mecanismo y trámites” para la implementación del plan de paz en la Franja de Gaza de Donald Trump y reclama garantías de que Israel no reanudará su campaña contra el enclave palestino, así lo informó la televisión egipcia Al Qahera News.

“Hamás pide aclarar los mecanismos y trámites necesarios para implementar el plan de Trump, así como garantías de que Israel no reanude la agresión contra Gaza”, expresó una fuente anónima de alto nivel bajo a la cadena egipcia, cercana a los servicios de Inteligencia de Egipto.

Asimismo, reiteró que Hamás está dispuesto a “entregar a todos los rehenes cautivos, vivos y muertos” en caso de que se logre un acuerdo en las conversaciones indirectas entre el movimiento palestino e Israel que se están llevando a cabo desde el lunes en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij, en el sur del Sinaí.

A esa ciudad “siguen llegando delegaciones de Catar, Turquía y Estados Unidos para participar en las reuniones para la implementación del plan de Trump”, de acuerdo con Al Qahera News, quien agregó que se ha comenzado a debatir la lista de presos palestinos que Israel deberá excarcelar una vez los rehenes sean liberados.

Por su parte, una fuente de seguridad egipcia involucrada en las conversaciones dijo a medios que las negociaciones se mantienen “sin cambios sustanciales en las posiciones de las delegaciones de Israel y de Hamás”.

Añadió que el grupo palestino se aferra a conseguir garantías de que Israel no volverá a la guerra tras la entrega de los rehenes y exige el cese total de la guerra en la Franja de Gaza antes de que procedan a la liberación.

En esta primera fase de conversaciones la cual inició el lunes, las partes intentan acordar los mecanismos y detalles de una tregua temporal para permitir la liberación de los 48 rehenes, vivos y muertos, en manos de Hamás a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos, según la propuesta de Trump. (Con información de EFE)

