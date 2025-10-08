Sheinbaum rebaja intento de magnicidio de Noboa: “Fueron pedradas”

Ecuador Estado en el que quedó el coche donde viajaba el martes el presidente Daniel Noboa (X)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este miércoles primero “aclarar” el presunto atentado contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ocurrido el martes contra la caravana de coches en la que viajaba, tras señalar que parece que en principio sólo fueron pedradas.

“Más que atentado fueron pedradas que se dieron a un auto, porque el atentado podría parecer con arma de fuego o algo así. Fueron pedradas de un grupo contra su vehículo, pero de cualquier manera nosotros siempre buscamos soluciones pacíficas en cualquier circunstancia”, declaró.

En su conferencia mañanera, Sheinbaum señaló que “primero tiene que aclararse en qué circunstancias se dio, nosotros nunca vamos a estar a favor de un atentado, jamás. Cualquier decisión en un país, desde nuestra perspectiva, tiene que hacerse de manera pacífica. Pero primero, pues tiene que aclararse y después, quizá ya podríamos comentar más”.

El ataque ocurrió durante la tarde de este martes en la sureña provincia ecuatoriana de Cañar, a la que Noboa se trasladó para realizar una serie de actividades oficiales. De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, un grupo de indígenas de la zona que bloqueaba una de las carreteras de la provincia apedreó la caravana en la que se trasladaba el mandatario, lo que causó destrozos en los vehículos, y lo que parecería impactos de bala.

Noboa, que salió ileso, delcaró que los detenidos serán juzgados por terrorismo.

Ecuador lleva dieciséis días envuelto en una serie de protestas y movilizaciones lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), inicialmente en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel decretada por Noboa, que elevó su precio de 1.80 a más de 2.80 dólares por galón (3.78 litros).

México rompió sus relaciones diplomáticas con Ecuador tras el asalto perpetrado el 5 de abril de 2024 por la Policía ecuatoriana a la Embajada mexicana en Quito, donde detuvo al exvicepresidente Jorge Glas (2007-2017), quien estaba resguardado ahí desde diciembre y gozaba en ese momento de asilo político.

México y Ecuador se han demandado mutuamente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los hechos ocurridos el 5 de abril, con acusaciones mutuas de haber transgredido convenios y normas internacionales.

Preocupación en Latinoamérica

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el surinamés Albert Ramdin, condenó el ataque al vehículo del presidente ecuatoriano y declaró que “estos actos de violencia constituyen un atentado contra la democracia, la estabilidad y el espíritu de convivencia pacífica que deben prevalecer en nuestras sociedades. Hacemos un llamado a todos en el Ecuador a mantener un espíritu de diálogo pacífico y apego a los principios democráticos”.

Por su parte, el Gobierno brasileño manifestó este miércoles su “preocupación” por los “episodios de violencia” registrados en los últimos días en las protestas en Ecuador.

“Al repudiar el empleo de toda y cualquier forma de violencia en la política, el Gobierno brasileño manifiesta su apoyo al Gobierno y al pueblo ecuatorianos en su búsqueda de soluciones pacíficas para los desafíos políticos, económicos y sociales”, aseguró la cancillería brasileña en un comunicado.