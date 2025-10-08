Trump anuncia acuerdo entre Israel y Hamás; canje de rehenes por presos, en cuestión de días

Casa Blanca Momento en que el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, le dice al presidente Donald Trump que el acuerdo es inminente (FRANCIS CHUNG / POOL/EFE)

El alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes podría ser cuestión de días, tras anunciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que las delegaciones de Israel y Hamás han llegado por fin a un acuerdo, como le anticipó al oído el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, aunque sin confirmar hasta horas después.

“Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz”, escribió Trump en su red Truth Social. “Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, permanente y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo!“.

Trump afirma en su mensaje a continuación que este “un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y Estados Unidos”. Y agradece “a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este evento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!“.

Viaje a Oriente Medio

Poco antes, Trump había comunicado a los periodistas que estudiaba la posibilidad de un viaje a Oriente Próximo a finales de esta semana ante la inminencia de un pacto en las negociaciones que se han seguido estos días en Egipto para una paz en Gaza.

Durante una reunión con periodistas en la Casa Blanca para abordar la criminalización del movimiento Antifa, Rubio se levantó de su sitio para deslizarle un papelito a Trump. Fue después de leer el mensaje que este contenía cuando el presidente hizo las declaraciones sobre su posible viaje. Después, y gracias al zoom de la cámara de uno de los fotógrafos presentes, Evan Nucci, de AP, fue posible saber que en el papel ponía “Muy cerca”, y que esa frase estaba subrayada dos veces. Y continuaba: “Necesitamos que apruebes un mensaje en Truth Social pronto, para que puedas ser el que anuncie el alto el fuego”.

Delegaciones de Israel y Hamás se encuentran desde el lunes en Egipto negociando con mediadores egipcios, cataríes y estadounidenses los detalles de la implementación del plan de paz de 20 puntos que diseñó Trump para poner fin a la guerra de Gaza.

Los primeros puntos del plan contemplan el cese de la ofensiva israelí sobre Gaza y la liberación en un plazo de 72 horas de todos los rehenes cautivos de Hamás, tanto vivos como muertos, así como una lista de palestinos encarcelados en prisiones israelíes.

Sin embargo, no ha trascendió si la delegación israelí ha puesto sobre la mesa de negociaciones un calendario de retirada de la Franja y garantías de que cumplirá con la parte de su acuerdo, como pidió Hamás. De igual manera, se desconoce si la delegación palestina ha aceptado ya su desaparición como organización política y armada.