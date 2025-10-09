Francia propone fuerza transitoria de seguridad para entrenar a policías palestinos

Presidente de Francia, Emmanuel Macron (EFE)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, destacó la necesidad de que la comunidad internacional se involucre en la creación de una fuerza transitoria de seguridad que ayude a formar a las fuerzas palestinas, luego de que Estados Unidos anunciara un principio de acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

Durante la apertura de una reunión ministerial en París, en la que participaron una decena de países europeos y árabes, así como representantes de la Comisión Europea (CE), Macron afirmó que Francia está dispuesta a contribuir con un contingente de paz destinado a “formar y equipar a las fuerzas de seguridad palestinas”.

Según el mandatario, el objetivo es que esta fuerza internacional pueda operar en una etapa posterior, una vez que se implemente el plan de paz adoptado esta madrugada.

“Si queremos pensar en un futuro para Gaza con una gobernanza palestina, se necesitarán fuerzas de seguridad palestinas, y eso es algo en lo que los europeos podemos colaborar”, expresó Albares,

Por su parte, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, defendió que los Veintisiete deberían tener presencia en la autoridad de transición que podría gobernar Gaza si se concreta el acuerdo.

Kallas subrayó que Europa está lista para participar, recordando que la UE es el mayor donante de Palestina. “Dado lo que aportamos a la mesa, deberíamos estar en ella”, afirmó ante la prensa.

Al finalizar la conferencia, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noel Barrot, destacó los esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional, reconociendo particularmente el papel de Estados Unidos y del presidente Donald Trump en la mediación del alto el fuego.