Israel aprueba el acuerdo de paz con Hamás: cuenta atrás para la liberación de rehenes y presos

Ratificación histórica El primer ministro israelí anuncia la aprobación del acuerdo junto al enviado especial de EU, Steve Witkoff, (2-I), el yerno de Trump, (D), Jared Kurshner (MAAYAN TOAF / ISRAEL'S GOVERNMENT PRESS OFFICE / HANDOUT/EFE)

Ratificación histórica en Israel. El Gobierno de Benjamín Netanyahu aprobó este viernes (hora local) el acuerdo inicial de paz con Hamás, que conlleva la liberación de todos los rehenes israelíes, de un millar de presos palestinos, un alto el fuego y la retirada parcial de Gaza del Ejército de Israel.

“El Gobierno ha aprobado el esquema para la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como muertos”, anunció la oficina del primer ministro en un escueto mensaje en la red social X.

La aprobación llega después de horas de reunión de los ministros israelíes con Netanyahu y con el enviado especial del presidente de EU, Donald Trump, para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario norteamericano, Jared Kushner.

La ratificación del acuerdo era el último paso que se esperaba para poner en marcha los mecanismos previstos en esta primera fase del plan auspiciado por Trump, que también aceptó el jueves en la madrugada Hamás, y que prevé un alto el fuego que entre en vigor en Gaza 24 horas después de esta firma final, según confirmó en una comparecencia Tal Heinrich, la portavoz de la Oficina del primer ministro israelí.

Retirada de tropas

El acuerdo también contempla la retirada de las tropas israelíes hasta unos puntos determinados de la Franja, de manera que reduce su control de más de un 80% a un 53 % del territorio del enclave.

Tras estos primeros pasos, Hamás tendrá un plazo de 72 horas para comenzar la liberación y entrega de los rehenes al Comité de la Cruz Roja, que se producirá fuera de las cámaras y sin las ceremonias como las organizadas por Hamás en treguas anteriores.

Antes de hacer público el anuncio, Netanyahu se dirigió a sus ministros y a Witkoff y Kushner en la reunión para reconocer el momento “crucial” en el camino hacia conseguir “uno de los principales objetivos” de Israel, el regreso de los rehenes.

“No lo podríamos haber hecho sin la extraordinaria ayuda del presidente Trump y su equipo: Steve Witkoff y Jared Kushner”, agregó el primer ministro israelí.

“Garantíes de EU a Hamás”

El jefe del equipo negociador de Hamás en Egipto, Khalil al Hayya, había asegurado horas antes por la tarde haber recibido “garantías de EU y de los países mediadores (Qatar y Egipto) de que la guerra ha terminado completamente”.

Está previsto que en las primeras 24 horas del alto el fuego, el ejército israelí complete la primera fase de su retirada parcial; Israel detendrá los ataques y Hamás empezará la liberación de los 48 rehenes israelíes que siguen en la Franja (al menos la mitad de ellos muertos).

Oriente Medio (y el mundo) empieza a salir de la pesadilla.