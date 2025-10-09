¡Júbilo en Gaza! Palestinos celebran el alto al fuego entre Hamás e Israel

Felicidad entre los palestinos tras conocer que la guerra entre Israel y Hamás ha terminado (EFE)

Crisis en Oriente Medio — Desde las primeras horas de este jueves miles de palestinos estallaron en júbilo salieron a las calles en Gaza para celebrar el alto al fuego pactado y firmado en una primera fase entre el grupo fundamentalista Hamás y el gobierno de Israel.

En Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, niños, niñas, jóvenes y hombres y mujeres celebraban con bailes y cánticos luego de haber escuchado en la radio la confirmación del fin de la guerra y del inmediato alto el fuego entre ambas partes.

Por radio los palestinos se enteraron del fin de la guerra (EFE)

Desde Egipto, donde se llevan a cabo las diligencias del acuerdo, se informó que el alto el fuego entre Israel y Hamás entrará en vigor una vez que el estado hebreo apruebe, en una reunión de su gabinete de seguridad en Jerusalén, que el acuerdo alcanzado esta madrugada en Egipto no tiene marcha atrás.

La celebración estalló en calles de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza (EFE)

Las celebraciones por el alto el fuegoi y el fin de la guerra se ha registrado en países árabes y en Europa, desde Estambul, en Turquía hasta Berlín, en Alemania, donde cientos de simpatizantes salieron a las calles donde ondearon banderas y expresaron su felicidad por el fin de la guerra y de un genocidio en proceso.

La tranquilidad parece estar llegando poco a poco a la Franja de Gaza, urbe palestina sometida a más de 15 meses de intensos bombardeos por parte del Ejército israelí, lo que cobró más de 46,000 vidas por una guerra que pudo evitarse,

La Crónica de Hoy 2025