“La guerra ha terminado permanentemente”, declara líder de Hamás

Khalil Al Hayya, líder del grupo fundamentalista de Hamás confirma el fin de la guerra (AlAqsaTV)

Crisis en Oriente Medio — Horas después de que se firmara de la primera fase de la paz entre Israel y el grupo fundamentalista Hamás, este jueves el exiliado líder del grupo extremista palestino, Khalil al-Hayya, comunicó el fin de la guerra en Gaza y la entrada en vigor de un alto el fuego permanente, que pondría punto final a más de un año de conflicto bélico.

El jefe del grupo fundamentalista asegura que recibió garantías directas de Estados Unidos, de varios mediadores árabes y de Turquía de que la tregua será “permanente y vinculante” para ambas partes.

De acuerdo con las primeras declaraciones de al-Hayya, el acuerdo alcanzado incluye la apertura completa del paso fronterizo de Rafah, en el límite entre Gaza y Egipto, en ambas direcciones, lo que permitirá reanudar el flujo de personas y bienes hacia la Franja de Gaza.

La primera fase del plan de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fue firmado esta semana por las delegaciones de Israel y Hamás en El Cairo.

El discurso de al-Hayya supone un giro importante en el discurso de Hamás, que durante meses había rechazado cualquier tregua sin la retirada total de las fuerzas israelíes de la Franja.

El dirigente del grupo extremista palestino subrayó que “la guerra ha terminado permanentemente” y ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que “garantice la reconstrucción de Gaza y el regreso seguro de los desplazados”. (Con información de agencias)

