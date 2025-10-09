Trump viajará a Egipto para la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Donald J Trump (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció este jueves que viajará en estos días a Egipto para la firma del acuerdo entre Israel y Hamás para el alto al fuego en la Franja de Gaza y la liberación de rehenes, aunque aun no ha dado una fecha exacta.

“Vamos a ir a Egipto, donde tendremos una firma, ya tuvimos una firma con alguien representándome, pero vamos a tener una firma oficial”, informó durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

Asimismo, el líder republicano no indicó una fecha exacta, pero expresó que todos los rehenes de Hamás serán liberados el lunes o el martes.

“Pusimos fin a la guerra en Gaza y de forma mucho más amplia, creamos paz y creo que va a ser una paz duradera, ojalá una paz eterna para Oriente Medio”, reiteró.

Trump agradeció la colaboración de varios países para impulsar su plan de Gaza, como Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Turquía o Indonesia.

El mandatario estadounidense fue quien anunció el miércoles que Israel y Hamás aceptaron la primera fase de su plan de paz para Gaza, que incluye el cese de la ofensiva israelí y la liberación de todos los rehenes cautivos por el grupo islamista palestino a cambio de miles de presos palestinos.

El Gobierno israelí prevé reunirse este mismo jueves para ratificar el plan.

La retirada de las tropas debería implementarse en las primeras 24 horas a partir de entonces y en las posteriores 72, la liberación de los rehenes y de los prisioneros. (Con información de EFE)