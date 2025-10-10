Despidos masivos en la Casa Blanca por cierre del Gobierno en EU

Casa Blanca EU

La Casa Blanca anunció este viernes el inicio de despidos de trabajadores federales, una medida que ya había sido advertida por las autoridades si el cierre del Gobierno federal continuaba.

“El proceso de reducciones forzadas de personal (RIFs) ha comenzado”, escribió el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, a través de un mensaje publicado en la red social X.

Desde antes del cierre del Gobierno, ocurrido el pasado 1 de octubre, la Administración del presidente Donald Trump había advertido sobre ceses masivos en diversas agencias federales.

La Oficina de Presupuesto notificó a las dependencias que en caso de prolongarse el cierre, se despediría a los empleados que no estén legalmente obligados a continuar trabajando.

De acuerdo con fuentes oficiales, la Casa Blanca busca aprovechar la situación para eliminar puestos que no se alineen con las prioridades del presidente Trump.

Con ello, el gobierno pretende reducir el gasto público y avanzar en su plan de restructuración administrativa, impulsado desde el inicio del mandato por el empresario Elon Musk, entonces aliado político del presidente.

Esta medida marca una diferencia con respecto a anteriores cierres de Gobierno en Estados Unidos. En esos casos, los empleados fueron suspendidos temporalmente por falta de pago, pero recuperaron su trabajo una vez que se restableció el presupuesto federal.

Actualmente, el Congreso sigue sin alcanzar un acuerdo entre demócratas y republicanos para aprobar los recursos necesarios que financien la Administración federal.

El Senado estadounidense no retomará sesiones hasta el martes 14 de octubre, cuando está previsto votar nuevamente la propuesta republicana, que busca destrabar el estancamiento político que ha paralizado las operaciones del Gobierno y afectado a miles de familias trabajadoras.