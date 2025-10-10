María Corina Machado arrebata a Trump el Nobel de la Paz, que premia su coraje frente a la dictadura chavista

Premio Nobel de la Paz Fotografía de archivo de la líder opositora de Venezuela María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", (MIGUEL GUTIERREZ/EFE)

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, para frustración de Donald Trump, que realizó una intensa campaña para que se lo concedieran a él (casualmente o no, forzó un acuerdo de paz en vísperas del anuncio del Comité Nobel Noruego), y para frustración también del régimen de Nicolás Maduro, que queda retratado como una dictadura despiadada contra su pueblo, y de sus aliados en la región, que prefieren mirar a otro lado.

Según justificó el vocero del Comité Nobel Noruego, Machado se merece el premio, por encima de los otros 350 candidatos por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Machado, que no partía como favorita en las quinielas, se impuso a la candidatura de Donald Trump, pese a su intensa campaña para que se lo concedieran a él, y supone el clavo definitivo del ataúd de la dictadura chavista que lidera Nicolás Maduro en el ámbito internacional, régimen sólo apoyado por autocracias como Cuba, Nicaragua, China, Rusia o Corea del Norte, así como gobiernos ambiguos con democracias izquierdistas de la región, como México o Colombia, no así Chile, cuyo presidente, Gabriel Boric, no se cansa de decir que dictadura es dictadura, ya sea de izquierda o de derecha.

El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga “por su valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”, dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo.

“Como líder del movimiento democrático en Venezuela, María Corina Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos”, ha manifestado el presidente del comité, Jorgen Watne Frydnes, al anunciar el galardón, en lo que supone un golpe durísimo para la imagen del régimen represor de Maduro.

“Machado ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que alguna vez estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo”, prosiguió Frydnes.

“Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz, subrayó el comité, que agregó que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces”.

“Como líder del movimiento democrático en Venezuela, Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes”, destacó el comité.

Segunda mujer de AL en ganarlo

Desde que se creó el premio Nobel de la Paz, en 1901, siete latinoamericanos lo han ganado y sólo dos mujeres: Rigoberta Menchú y ahora María Corina Machado.

El primer latinoamericano en recibirlo fue el argentino Carlos Saavedra Lamas, en 1936, por su mediación en el conflicto del Chaco entre Bolivia y Paraguay.

En 1987 lo ganó el presidente de Costa Rica Óscar Arias Sánchez, por su papel en la firma del Plan de Paz para Centroamérica.

En 1980 lo ganó el argentino Adolfo Pérez Esquivel, por su resistencia pacífica contra las dictaduras militares en América Latina.

En 1982, el diplomático mexicano Alfonso García Robles fue galardonado por su trabajo en la desnuclearización de América Latina mediante el Tratado de Tlatelolco.

Una década después, en 1992 lo ganó la activista guatemalteca Rigoberta Menchú, por los derechos de los pueblos indígenas y la justicia social.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, lo ganó en 2016, por sus esfuerzos en el proceso de paz con las FARC.

Y finalmente, la líder opositora venezolana Corina Machado, que acaba de ser reconocida por su lucha por la democracia venezolana, frente a las dictaduras latinoamericanas que persisten en la región, no sólo en su país, sino en Cuba y Venezuela, en pleno siglo XXI y con la aquiescencia de muchos gobiernos democráticos de la región.

Primeras reacciones

El líder opositor venezolano y excandidato presidencial Edmundo González Urrutia dijo este viernes que el Nobel de la Paz otorgado a la también opositora venezolana María Corina Machado es un reconocimiento a “la lucha de una mujer y de todo un pueblo” por la “libertad y democracia” en Venezuela.

El venezolano Antonio Ledezma, también exiliado en España, valoró este viernes que la líder opositora María Corina Machado haya ganado el Nobel de la Paz 2025, pues “su valentía, coherencia y amor por Venezuela son un ejemplo para el mundo”.

“Con profundo orgullo felicito a María Corina”, escribió en la red X nada más conocerse la noticia. “Digna ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025”, comentó.

Faltan las reacciones del gobierno de Caracas y del gran perdedor, el presidente Trump