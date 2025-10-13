Israel concluye liberación de casi dos mil prisioneros palestinos tras acuerdo con Hamás

Los prisioneros palestinos liberados llegan a Ramala (ALAA BADARNEH/EFE)

El Servicio de Prisiones de Israel dio por concluida este lunes la liberación de prisioneros palestinos acordada como parte del alto el fuego entre Israel y Hamás, tras trasladar a los últimos detenidos hacia la Franja de Gaza y Egipto desde Ramala, donde se habían concentrado en la mañana.

De acuerdo con el organismo penitenciario israelí, los 1,968 prisioneros cuya liberación estaba prevista “ya se encuentran en sus respectivos destinos”, luego de que la Cruz Roja Internacional confirmara que los 20 rehenes israelíes liberados por Hamás estaban fuera de la Franja.

Llegada de los rehenes a Hospitales

La llegada de los primeros cinco autobuses con prisioneros al Hospital Nasser, en la ciudad de Jan Yunis, al sur de Gaza. Se espera que más vehículos arriben en las próximas horas. La escena estuvo marcada por una gran multitud que los recibió entre aplausos y gritos de bienvenida, mientras los presos asomaban desde las ventanas de los autobuses, vistiendo el chándal gris que portaban durante su encarcelamiento.

Según medios locales, miles de personas se concentraron en los alrededores del hospital, donde el Gobierno de Hamás desplegó cerca de 7,000 elementos de seguridad para mantener el orden durante la recepción. Las autoridades también colocaron sillas de plástico en un amplio espacio frente al hospital para que las familias esperaran la llegada de los liberados.

Sin embargo, se estima que entre los liberados unos 1,718 fueron capturados durante la guerra sin que se les presentaran cargos o sin relación directa con los ataques del 7 de octubre.

De los 250 presos con cadena perpetua o condenas largas liberados este lunes, ocho fueron trasladados a Gaza, 154 deportados a Egipto y 88 liberados en Cisjordania y Jerusalén.

Deportación a Egipto

En Egipto, también se presenció la llegada de tres autobuses con los 154 deportados a la ciudad de Rafah, donde fueron recibidos por representantes de la embajada palestina. Los prisioneros serán atendidos en un centro médico antes de viajar a El Cairo, aunque todavía no se ha confirmado si permanecerán en territorio egipcio o podrán dirigirse a otros países.

La excarcelación de los prisioneros forma parte del acuerdo de alto el fuego alcanzado el pasado miércoles en Egipto, mediado por Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía, mediante el cual Hamás liberó a 20 rehenes vivos e Israel liberó a miles de prisioneros palestinos.