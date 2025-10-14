EU hunde nuevamente una embarcación con seis “narcoterroristas” en el Caribe

Momento del ataque contra la pequeña embarcación en el Caribe por parte de EU (@RoiLopezRivas/x)

Donald Trump anunció este martes que el Ejército de Estados Unidos realizó otro “ataque cinético letal” contra un barco en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela y además confirmó la muerte de seis presuntos “narcoterroristas”.

“Esta mañana, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un barco afiliado a una Organización Terrorista Designada (OTD) que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos frente a la costa de Venezuela” informó el líder republicano en su red social Truth Social.

Según él, la inteligencia estadounidense “confirmó que el buque traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida asociadas a los cárteles de la droga”.

“El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas varones a bordo del barco murieron. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE.UU. resultó herido”, agregó Trump.

Asimismo, el mensaje viene acompañado por un video donde puede verso cómo una pequeña embarcación es impactada por un proyectil que provoca la explosión de esta.

Cinco ataques contra el “narcoterrorismo”

Este ataque se une a al menos cinco operativos que EU ha realizado desde septiembre contra supuestas narcolanchas en el Caribe, tres de ellas cerca de Venezuela y otra cerca de República Dominicana. (Con información de EFE)