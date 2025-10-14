Golpistas toman el poder en Madagascar, tras la huida del presidente

Antananarivo Soldados golpistas patrullan las calles de la capital malgache (RAZAFINDRAKOTO MAMY/EFE)

Un comando militar golpista anunció este martes la toma del poder de Madagascar, la gigantesca isla-nación en el este de África, un día después de la huida del país del presidente Andry Rajoelina y su familia, tras el estallido de la revuelta popular por la subida del precio del combustible.

“Vamos a asumir nuestras responsabilidades, vamos a tomar el poder”, declaró a los medios de comunicación el coronel Michael Randrianirina, en la sede de la Presidencia en la capital, Antananarivo.

“Ante los repetidos atropellos a la Constitución, el incumplimiento de los derechos humanos y el saqueo de la nación, un consejo compuesto por el Ejército, la Gendarmería y la Policía nacional asumirá las funciones del jefe de Estado, al que se podrán unir miembros civiles en unos días”, detalló Randrianirina.

Dos años para “reconstruir la nación”

Según el oficial, este consejo dispondrá de un plazo máximo de dos años para “reconstruir los cimientos de la nación” y, dentro de ese proceso de transición, “se celebrará un referéndum constitucional”.

Asimismo, el líder golpista anunció la suspensión de las actividades del Senado, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia, aunque aseguró que la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento) continuará ejerciendo sus funciones.

El anuncio tuvo lugar poco después de que la Asamblea Nacional votara a favor de destituir al presidente malgache, Andry Rajoelina, quien huyó tras la grave crisis política desatada por las protestas populares que sacuden el país desde el 25 de septiembre.

Rajoelina, que el lunes confirmó haber huido a un “lugar seguro” para proteger su vida —sin precisar su paradero, aunque insinuando que podría encontrarse fuera del país—, firmó el decreto en un intento de impedir la votación impulsada por la oposición para forzar su salida del poder.

La Presidencia malgache denunció el domingo un intento de golpe de Estado después de que grupos de soldados se unieran el sábado a miles de manifestantes antigubernamentales.

El comando que ha consumado el golpe de Estado este martes fue el mismo que en 2009 derrocó al presidente, Marc Ravalomanana, y permitió llegar por primera vez al poder a Rajoelina.

Aunque inicialmente surgieron para protestar contra los recurrentes cortes de agua y electricidad, las movilizaciones, impulsadas por jóvenes de la generación Z, se tornaron antigubernamentales y exigían ahora la dimisión de Rajoelina, cuya propuesta de diálogo nacional fue rechazada por los organizadores.

Inspiradas en movilizaciones juveniles recientes en países como Kenia y Nepal, estas protestas son las peores que vive la isla del océano Índico en años.