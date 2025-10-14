Hamás graba en video ejecución en público de “traidores” que colaboraron con Israel

Milicianos de Hamás ejecutaron en público a presuntos traidores que apoyaron las acciones israelíes (Especial)

Fin de la guerra — Un alto miembro del grupo fundamentalista palestino Hamás, identificado como Osama Hamdan, dijo la cadena libanesa Al-Manar TV que la Resistencia mantendrá su postura y no soltará las armas hasta lograr la liberación completa de todo el territorio palestino, además, el grupo extremista ejecutó en público a siete personas a las que calificó de “traidores” al haber colaborado con el estado hebreo, lo que fue grabado y captado en video.

Hamás señala en un mensaje que el grupo ha resurgido y no entregará sus armas ni el control de Gaza hasta que no haya abandonado el último soldado israelí territorio palestino, por lo que hombres armados en represalia contra quienes decidieron colaborar con Israel, ejecutaron a siete personas.

En un video difundido la noche del lunes por agencias internacionales, se observa a combatientes de Hamás arrastrar a los sospechosos hasta el centro de un círculo de gente, los obligaron a arrodillarse para posteriormente dispararles por la espalda.

Una fuente del grupo extremista confirmó la autenticidad de las imágenes.

Tras la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, la policía del enclave —bajo control de Hamás— volvió a patrullar las calles con sus características máscaras negras. Vecinos relataron que los milicianos reaparecieron con fuerza y se desplegaron en puntos estratégicos, especialmente a lo largo de las rutas utilizadas para la distribución de ayuda humanitaria. Según fuentes de seguridad palestinas, en los últimos días se registraron enfrentamientos con facciones rivales que dejaron decenas de muertos.

Milicianos del grupo extremista palestino informaron a agencias internacionales, entre ellas Reuters, que Hamás “no tolerará más violaciones del orden” y que perseguirá a colaboradores, saqueadores y traficantes.

Tras dos años de bombardeos e incursiones israelíes que han mermado las acciones del grupo fundamentalista, Hamás comenzó a reorganizarse y a desplegar nuevamente combatientes en las calles desde la entrada en vigor del alto el fuego. Además, envió a cientos de trabajadores a limpiar escombros, reparar tuberías y reabrir rutas clave para el acceso a las zonas destruidas.

Por otra parte, un alto miembro de Hamás identificado como Osama Hamdan, dijo a la cadena libanesa Al-Manar TV, que el grupo mantendrá su postura y no soltará las armas hasta lograr la liberación completa del territorio palestino.

El dirigente palestino reiteró el rechazo de Hamás a uno de los puntos polémicos del plan de 20 puntos presentado el mes pasado por el presidente estadounidense, Donald Trump y que les exige al desarme del grupo fundamentalista. (Información de agencias)

