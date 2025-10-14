Panamá y Belice se solidarizan con México tras las fuertes lluvias

Más de 50 mil personas damnificadas es el saldo por las fuertes lluvias y el desbordamiento de ríos en los estados de Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí, informó la Comisión Nacional del Agua. En la foto, Pánuco, Veracruz. Foto: EFE (La Crónica de Hoy)

Dos de los gobiernos centroamericanos, Panamá y Belice, ofrecieron apoyo y condolencias por las inundaciones que dejaron más de 64 muertos y decenas de desaparecidos en el centro del país.

El Gobierno de Panamá manifestó su solidaridad con México por las intensas lluvias registradas desde el pasado 6 de octubre, que han dejado al menos 64 personas muertas y 65 desaparecidas, además de miles de damnificados en el centro del país.

“El Gobierno de la República de Panamá expresa su solidaridad con el pueblo y Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ante los devastadores efectos de las intensas lluvias que han azotado a ese país”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño en un comunicado oficial.

La Cancillería de Panamá expresó su preocupación por la gravedad de la situación, al tiempo que reconoció los esfuerzos del Gobierno mexicano para atender a las personas afectadas.

Por su parte, el Gobierno de Belice también expresó su solidaridad con México ante las inundaciones devastadoras que afectaron principalmente a los estados de Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla.

“El Gobierno y el pueblo de Belice expresan su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de México tras las recientes inundaciones devastadoras en los estados mencionados”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Belice a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Asimismo, el gobierno beliceño expresó sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y a todos los afectados por la tragedia.