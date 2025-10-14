Trump recibe a Milei en la Casa Blanca; “es un gran líder”, dice

Trump recibe a Milei en la Casa Blanca (@therealbuni/x)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump recibió este martes a su homólogo argentino, Javier Milei, al que calificó como “un gran líder”, en su primera visita oficial a la Casa Blanca donde ambos equipos de gobierno se reúnen para un almuerzo.

“Queremos al pueblo de Argentina. Estamos aquí para apoyarlos. Tienen a un gran líder”, expresó Trump al estrechar la mano a Milei, que llega a EU días después de que Washington extendiera la mano para reflotar la economía argentina.

Asimismo, indicó que una victoria electoral este mes de Milei sería “muy importante” y algo “que esta vigilando el mundo”.

El líder argentino, que esta en el poder desde diciembre de 2023 y su partido de La Libertad Avanza, se enfrentan a un importante refrendo en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El programa de reformas económicas del presidente podría sufrir un duro revés si la oposición consigue mayorías suficientes.

Según Trump, Milei “heredó un lío” y consideró que el apoyo de su Administración y esta visita a la Casa Blanca ayudará a su popularidad en las encuestas.

Trump comentó que la razón de su apoyo político a Milei se debe a que es importante “que una gran filosofía conquiste a un gran país” y que otros países en Latinoamérica sigan el camino de Argentina y su movimiento ultralibertario. (Con información de EFE)