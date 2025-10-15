Mundo

La activista mexicana asegura que ella no cuenta con una visa y que le “enorgullecería” tener prohibida la entrada

“El Quitavisas” ataca, Christopher Landau le retira su permiso de visitar EU a Arlin Medrano

Por Jesús Sánchez
En redes sociales anunciaron la posible retirada de la Visa a la activista mexicana que formó parta de la flotilla rumbo a Gaza.
Luego de haber regresado a México tras ser interceptada por el ejército de Israel junto con el resto de la flotilla Global Sumud, la mexicana Arlin Medrano ha continuado con su activismo en redes sociales, lo que le valió una respuesta directa de Christopher Landau quien volvió a aparecer como “El quitavisas”.

Landau responde a Arlin Medrano por críticas contra Estados Unidos

Por medio de su cuenta oficial de X, Medrano calificó al gobierno de Estados Unidos como “Genocida” y los acusó de estar realizando “limpieza étnica” contra las personas migrantes.

Ante esta situación, el actual subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Christopher Landau, contestó con una imagen de una señal en el cielo de noche que hace referencia a las vistas en los cómics de Batman y el apodo “El quitavisas”.

“Llegó tarde, no tengo visa”

En una segunda publicación, Medrano aseguró que ella no cuenta actualmente con visa estadounidense y que se enorgullecería de no tener permiso de ingresar a este país.

Se autodenomina “El quitavisas” de manera irónica en sus publicaciones en X, en referencia a su rol en la revocación o suspensión de visas estadounidenses a diversos funcionarios, políticos y figuras públicas mexicanas. Esto surgió en el contexto de acciones recientes del Departamento de Estado bajo su supervisión.

Recientemente, la agencia Reuters informó que al menos 50 políticos mexicanos, la mayoría del partido Morena, se les habría retirado la visa por estar bajo investigación por sospecha de tener vínculos con el crimen organizado, como lo ha señalado la OFAC del departamento del Tesoro de Estados Unidos.

