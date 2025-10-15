“El Quitavisas” ataca, Christopher Landau le retira su permiso de visitar EU a Arlin Medrano

Christopher Landau En redes sociales anunciaron la posible retirada de la Visa a la activista mexicana que formó parta de la flotilla rumbo a Gaza.

Luego de haber regresado a México tras ser interceptada por el ejército de Israel junto con el resto de la flotilla Global Sumud, la mexicana Arlin Medrano ha continuado con su activismo en redes sociales, lo que le valió una respuesta directa de Christopher Landau quien volvió a aparecer como “El quitavisas”.

Landau responde a Arlin Medrano por críticas contra Estados Unidos

Por medio de su cuenta oficial de X, Medrano calificó al gobierno de Estados Unidos como “Genocida” y los acusó de estar realizando “limpieza étnica” contra las personas migrantes.

Ante esta situación, el actual subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Christopher Landau, contestó con una imagen de una señal en el cielo de noche que hace referencia a las vistas en los cómics de Batman y el apodo “El quitavisas”.

“Llegó tarde, no tengo visa”

En una segunda publicación, Medrano aseguró que ella no cuenta actualmente con visa estadounidense y que se enorgullecería de no tener permiso de ingresar a este país.

Secretario Christopher Landau (@DeputySecState):



No se preocupe. Quizá si tuviera la oportunidad de investigar sabría que llegó tarde, no tengo visa: fui una niña migrante deportada a los 12 años, tratada como criminal por el “delito” de ir a la escuela en Estados Unidos, como… https://t.co/99scq1LJto pic.twitter.com/LGHVRxbcT1 — Arlin Medrano (@arlinmedrano_) October 15, 2025

Se autodenomina “El quitavisas” de manera irónica en sus publicaciones en X, en referencia a su rol en la revocación o suspensión de visas estadounidenses a diversos funcionarios, políticos y figuras públicas mexicanas. Esto surgió en el contexto de acciones recientes del Departamento de Estado bajo su supervisión.

Recientemente, la agencia Reuters informó que al menos 50 políticos mexicanos, la mayoría del partido Morena, se les habría retirado la visa por estar bajo investigación por sospecha de tener vínculos con el crimen organizado, como lo ha señalado la OFAC del departamento del Tesoro de Estados Unidos.