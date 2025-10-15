Encuentran cuerpo de español en su casa !solo 15 años despues de morir!

Policía de España (EFE)

Antonio Famoso murió en su hogar en Valencia, España !hace 15 años¡ pero su cuerpo fue encontrado este fin de semana cuando policias y bomberos forzaron la entrada al reportarse una fuga de agua en el inmueble.

El cuerpo de Famoso (nacido en 1936), fue hallado en un piso de Valencia, según el informe de la Policía Nacional, quienes indicaron que preliminarmente se descarta que la muerte haya sido por homicidio o violente, se intuye que fue accidental o natural.

Según medios locales, el señor que ahora tendría 86 años, había perdido el contacto con el mundo.

Su vecinos comentaron que “no se metía con nadie” y que cuando dejaron de verlo pensaron que se había ido a vivir a un asilo de ancianos.

Asimismo, los gastos de la casa se siguieron pagando directamente de la cuenta del fallecido, que, al no ser reportado como muerto, se seguía cobrando su prestación por jubilación.

Ubicado por las fuertes lluvias en la zona

Los restos de Antonio Famoso fueron ubicados debido a las fuertes lluvias que azotaron a la ciudad española este fin de semana que provocaron un atasco en el desagüe que inundó la terraza del último piso del edificio donde vivía.

Al filtrarse el agua, el líquido que caía era de “color negro y con mal olor”, por lo que vecinos avisaron a la Policía Local y a bomberos.

Medios locales explican que, una vez accedieron al piso de Famoso, donde había anidado un elevado número de palomas, descubrieron el esqueleto del fallecido.