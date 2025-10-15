Mundo

El vocero de la embajada de Estados Unidos en México dio a conocer esta medida donde el gobierno aplicará una multa económica a quienes crucen ilegalmente a su territorio

EU cobrará multa de 5 mil dórales a migrantes irregulares

Por Diana Chávez Zea
Vocero de la Embajada de Estados Unidos en México

El vocero de la Embajada de Estados Unidos en México, David Arizmendi, dio a conocer la nueva medida adoptada por el gobierno de Donald Trump para controlar la entrada de migrantes irregulares a territorio estadounidense.

Esta nueva política se basa en aplicar multas económicas a las personas que crucen las fronteras de Estados Unidos de forma ilegal.

La multa tendrá un valor de 5,000 dólares. “¡Respeta la ley! Si cruzas ilegalmente a Estados Unidos enfrentarás graves consecuencias”, advierte el vocero en un vídeo difundido en la cuenta de x de la Embajada de Estados Unidos en México.

